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Кулеба: итоги нормандского саммита с Меркель будут актуальными для ее преемника

Автор: Юлия Бойко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что если нормандский саммит в ближайшее время пройдет с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, то его итоги будут актуальными для нового немецкого правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

"У Германии наследственная внешняя политика, поэтому мы убеждены, что даже если нормандский саммит пройдет при участии госпожи Меркель, то те решения и обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными и для нового правительства Германии", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона хочет в ближайшее время провести встречу лидеров нормандского формата еще при каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

У президента России Владимира Путина уже отметили, что готовы к этому, но не видят смысла проводить "саммит ради саммита".

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Дмитрий КулебаАнгела МеркельНормандский формат