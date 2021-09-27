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Украина хочет провести встречу лидеров "Нормандии" до конца каденции Меркель

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Киев, Понедельник 27 сентября 2021 22:52
Украина хочет провести встречу лидеров "Нормандии" до конца каденции Меркель Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона хочет в ближайшее время провести встречу лидеров нормандского формата. По его словам, важно, чтобы встреча состоялась еще при каденции канцлера Германии Ангелы Меркель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир ток-шоу "Свобода слова на ICTV".

Сейчас, по словам представителя Банковой, продолжаются консультации между представителями Украины, Германии, Франции и России по поводу новой встречи лидеров государств по урегулированию на Донбассе.

"Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров нормандского формата состоялась еще до конца каденции Меркель, потому что она очень много для этого сделала. И мы имеем на сегодня только двух свидетелей, которые были на подписании минских договоренностей. И нам важно, чтобы такая встреча действительно состоялась в ближайшее время", - заявил Ермак.

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Нормандский формат Российская Федерация Украина Германия Андрей Ермак
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