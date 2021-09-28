В Кремле заявили о готовности провести саммит в нормандском формате до ухода Меркель
Россия не против провести саммит в нормандском формате до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германи. Однако этому якобы препятствует Украина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которое цитирует ТАСС.
По его словам, пожелание провести переговоры с участием Меркель высказывалось с разных сторон, "не только со стороны Киева".
"Но провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен. Тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей", - добавил Песков.
Он утверждает, что подготовка к саммиту идет, но "похвастаться особыми результатами" пока не могут.
Ранее сообщалось, что Украина хочет провести встречу лидеров "Нормандии" до конца каденции Меркель.
Отметим, что на выходных в Германии состоялись выборы в Бундерстаг. Вскоре в стране появится новый канцлер.