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В Кремле заявили о готовности провести саммит в нормандском формате до ухода Меркель

Новина українською →
Вторник 28 сентября 2021 13:07
В Кремле заявили о готовности провести саммит в нормандском формате до ухода Меркель Фото: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Инна Собора

Россия не против провести саммит в нормандском формате до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германи. Однако этому якобы препятствует Украина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которое цитирует ТАСС.

По его словам, пожелание провести переговоры с участием Меркель высказывалось с разных сторон, "не только со стороны Киева".

"Но провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен. Тем более в условиях острой дефицитности каких-либо результатов выполнения ранее достигнутых договоренностей", - добавил Песков.

Он утверждает, что подготовка к саммиту идет, но "похвастаться особыми результатами" пока не могут.

Ранее сообщалось, что Украина хочет провести встречу лидеров "Нормандии" до конца каденции Меркель.

Отметим, что на выходных в Германии состоялись выборы в Бундерстаг. Вскоре в стране появится новый канцлер.

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