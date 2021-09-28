Кулеба: итоги нормандского саммита с Меркель будут актуальными для ее преемника

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уверен, что если нормандский саммит в ближайшее время пройдет с участием канцлера Германии Ангелы Меркель, то его итоги будут актуальными для нового немецкого правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал "Дом".

"У Германии наследственная внешняя политика, поэтому мы убеждены, что даже если нормандский саммит пройдет при участии госпожи Меркель, то те решения и обязательства, которые будут взяты, останутся актуальными и для нового правительства Германии", - отметил Кулеба.