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Кулеба: підсумки нормандського саміту з Меркель будуть актуальними для її наступника

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 16:18
Кулеба: підсумки нормандського саміту з Меркель будуть актуальними для її наступника Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що якщо нормандський саміт найближчим часом пройде за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель, то його підсумки будуть актуальними для нового німецького уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дім".

"У Німеччини спадкова зовнішня політика, тому ми переконані, що навіть якщо нормандський саміт пройде за участю пані Меркель, то ті рішення і зобов'язання, які будуть взяті, залишаться актуальними і для нового уряду Німеччини", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона хоче найближчим часом провести зустріч лідерів нормандського формату ще за каденції канцлера Німеччини Ангели Меркель.

У президента Росії Володимира Путіна вже відзначили, що готові до цього, але не бачать сенсу проводити "саміт заради саміту".

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Дмитро Кулеба Ангела Меркель Нормандський формат
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