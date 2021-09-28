Кулеба: підсумки нормандського саміту з Меркель будуть актуальними для її наступника

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що якщо нормандський саміт найближчим часом пройде за участю канцлера Німеччини Ангели Меркель, то його підсумки будуть актуальними для нового німецького уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дім".

"У Німеччини спадкова зовнішня політика, тому ми переконані, що навіть якщо нормандський саміт пройде за участю пані Меркель, то ті рішення і зобов'язання, які будуть взяті, залишаться актуальними і для нового уряду Німеччини", - зазначив Кулеба.