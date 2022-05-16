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Кулеба исключил возможность уступок по Крыму и Донбассу в обмен на перемирие

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Украина не собирается идти на уступки России. Крым и Донбасс не станет разменной монетой в попытке установить режим прекращения огня в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"Вместо того чтобы спрашивать, что Украина должна сделать для перемирия, соответствующий вопрос следует адресовать России: что должна сделать Россия", - сказал он.

По словам Кулебы, у Украины остается стремление восстановить полную территориальную целостность. Она будет включать районы Донбасса и Крымский полуостров, захваченные Россией в 2014 году.

"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, осталось за нами", - отметил глава МИД.

Он выразил уверенность, что Украина в конечном итоге выиграет войну против России.

Как сообщалось, ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не видит возможности завершить войну с "сохранением лица" России. Это невозможно после преступлений русских военных в Буче и Мариуполе.

Отметим, ранее и президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина не пойдет на уступки в войне.

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Дмитрий КулебаВойна в Украине