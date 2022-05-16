Кулеба виключив можливість поступок по Криму та Донбасу в обмін на перемир'я

Україна не має наміру йти на поступки Росії. Крим та Донбас не стане розмінною монетою у спробі встановити режим припинення вогню у війні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Дмитра Кулеби в інтерв'ю телеканалу Bloomberg TV.
"Замість того, щоб запитувати, що Україна має зробити для перемир'я, відповідне питання слід адресувати Росії: що має зробити Росія", - сказав він.
За словами Кулеби, у України залишається прагнення відновити повну територіальну цілісність. Вона буде включати райони Донбасу і Кримський півострів, захоплені Росією в 2014 році.
"Ми хочемо, щоб усе, що належить нам, залишилося за нами", - наголосив очільник МЗС.
Він висловив упевненість, що Україна зрештою виграє війну проти Росії.
Як повідомлялось, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не бачить можливості завершити війну зі "збереженням обличчя" Росії. Це неможливо після злочинів російських військових у Бучі та Маріуполі.
Зазначимо, раніше і президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна не піде на поступки у війні.
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