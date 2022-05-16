Кулеба виключив можливість поступок по Криму та Донбасу в обмін на перемир'я

"Замість того, щоб запитувати, що Україна має зробити для перемир'я, відповідне питання слід адресувати Росії: що має зробити Росія", - сказав він.

За словами Кулеби, у України залишається прагнення відновити повну територіальну цілісність. Вона буде включати райони Донбасу і Кримський півострів, захоплені Росією в 2014 році.

"Ми хочемо, щоб усе, що належить нам, залишилося за нами", - наголосив очільник МЗС.

Він висловив упевненість, що Україна зрештою виграє війну проти Росії.