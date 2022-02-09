Кулеба исключил переговоры с ОРДЛО: мы знаем фамилии тех, с кем нужно работать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз исключил прямые переговоры с представителями оккупационных властей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Мирное урегулирование украинская сторона будет обсуждать с переговорщиками от России - Дмитрием Козаком и Борисом Грызловым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Мы не планируем вести переговоры с главарями ОРДЛО… Мы прекрасно знаем фамилии людей, с которыми нужно работать, - это господин Козак в нормандском формате и господин Грызлов как глава российской делегации в Трехсторонней контактной группе. Все другое, какие у них там ФИО - это нас не интересует", - заявил Кулеба.