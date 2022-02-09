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Кулеба виключив переговори з ОРДЛО: ми знаємо прізвища тих, з ким треба працювати

Автор: Ілона Свиридова

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в черговий раз виключив прямі переговори з представниками окупаційної влади окремих районів Донецької та Луганської областей. Мирне врегулювання українська сторона буде обговорювати з переговірниками від Росії - Дмитром Козаком і Борисом Гризловим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Ми не плануємо вести переговори з ватажками ОРДЛО... Ми прекрасно знаємо прізвища людей, з якими потрібно працювати, - це пан Козак в нормандському форматі і пан Гризлов як глава російської делегації в Тристоронній контактній групі. Все інше, які у них там ПІБ - це нас не цікавить", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, раніше міністр заявляв, що прямі переговори з бойовиками ОРДЛО не передбачені мінськими угодами.

Він також назвав "червоні лінії" для України на переговорах з Росією щодо Донбасу.

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ДонбасДмитро КулебаОРДЛО