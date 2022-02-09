Кулеба об инциденте с флагом в парламенте Словакии: найдем возможность ответить

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на инцидент в парламенте Словакии, когда депутат облил флаг Украины водой. По его словам, Украина найдет как ответить на поступок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Любое неуважительное с государственной символикой Украины является категорически недопустимым. И поэтому я, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест и требовать извинений от человека, который это сделал", - заявил он.

Кулеба добавил, что депутат словацкого парламента пока не извинился за свой поступок.

"Но мы такие вещи не забываем… И хотя мы люди не злопамятные, мы не прощаем таких неуважительных шагов. Мы найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если человек не принесет извинения", - заявил министр.