Кулеба про інцидент з прапором у парламенті Словаччини: знайдемо можливість відповісти

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відреагував на інцидент у парламенті Словаччини, коли депутат облив прапор України водою. За його словами, Україна знайде як відповісти на вчинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Будь-яке неповажне з державною символікою України є категорично неприпустимим. І тому я, дізнавшись про цей факт, доручив посольству України в Словаччині висловити протест і вимагати вибачень від людини, яка це зробила", - заявив він.

Кулеба додав, що депутат словацького парламенту поки не вибачився за свій вчинок.

"Але ми такі речі не забуваємо... і хоча ми люди не злопам'ятні, ми не прощаємо таких неповажних кроків. Ми знайдемо можливість гідно відповісти на цей вчинок, якщо людина не принесе вибачення", - заявив міністр.