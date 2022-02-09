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Депутат в парламенте Словакии облил водой флаг Украины. В посольстве отреагировали

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Киев, Среда 09 февраля 2022 10:03
Депутат в парламенте Словакии облил водой флаг Украины. В посольстве отреагировали Фото: депутат в парламенте Словакии облил водой флаг Украины (wikimedia.commons)
Автор: Мария Кучерявец

В парламенте Словакии во время заседания депутат от ультраправой партии Андрей Медвецки облил водой украинский флаг. Посольство Украины в Братиславе осуждает инцидент и требует извинений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посольства в Twitter.

"Сегодня в Киеве Иван Корчок (глава МИД Словакии - ред.) подтвердил твердую неизменную позицию Словакии в поддержке Украины! Имеем поддержку и в Национальном совете Словакии! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов Марека Котлебы, Андрея Медвецки не может ее поколебать! Осуждаем и требуем извинений!"- говорится в сообщении.

Предыстория

Инцидент произошел вчера, 8 февраля во время заседания парламента Словакии 8 февраля было посвящено оборонной сделке с США.

Так, депутаты от пророссийских политсил SMER и "Народной партии Наша Словакия" срывали заседание, блокировали выступления представителей власти и депутатов-оппонентов.

В частности, Петер Крупа и Медвецкий заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии. Представители партии "Свобода и солидарность" (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули флаг Украины. После этого Медвецкий начал обливать водой украинский флаг и парламентариев. Спикер объявил перерыв в заседании.

Ранее стало известно, что в Одессе молодой человек опубликовал в соцсети видео, на котором исполнял рэп, при этом танцуя на государственном флаге Украины.

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