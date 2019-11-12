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Кулеба об импичменте Трампа: наша политика - не подливать масло в огонь

Новости » Политика     12.11.2019 - 09:40
Кулеба об импичменте Трампа: наша политика - не подливать масло в огонь
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

По его словам, во время внутриполитического кризиса в США нужно быть осторожными в решениях

Вице-премьер-министр страны по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украине сейчас нужно дождаться решения внутриполитического кризиса в Соединенных Штатах. Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

Говоря о начале процедуры импичмента президента США Дональда Трампа после беседы с Владимиром Зеленским, и о влиянии этого разговора на отношения двух стран, Кулеба заявил:

"Когда есть политический кризис, первое, что делает дипломат, чиновник или любой член правительства - становится более осторожным в своих решениях и заявлениях. Поэтому я уверен, что Украине сейчас нужно дождаться решения внутриполитического кризиса в Соединенных Штатах", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, стоит ли Украине ожидать президентских выборов в США, вице-премьер ответил:

"Не могу прогнозировать, как американский политикум и общество решат этот кризис. Нужно быть осторожными, вести себя очень сбалансировано и ждать завершения кризиса. Наша политика - не подливать масла в огонь", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Трамп может опубликовать стенограмму второго разговора с Зеленским 12 ноября. Речь идет о разговоре лидеров двух стран после победы Зеленского на президентских выборах.

Как писало РБК-Украина, Трамп считает разговор с Зеленским "хорошим", поэтому он собирается сам зачитать стенограмму американскому народу. Он допустил, что зачитает стенограмму в прямом эфире.

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