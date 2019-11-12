Кулеба про імпічмент Трампа: наша політика не підливати масло у вогонь

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

За його словами, під час внутрішньополітичної кризи в США потрібно бути обережними в рішеннях

Віце-прем'єр-міністр країни з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що Україні зараз потрібно дочекатися рішення внутрішньополітичної кризи в Сполучених Штатах. Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Говорячи про початок процедури імпічменту президента США Дональда Трампа після бесіди з Володимиром Зеленським, і про вплив цієї розмови на відносини двох країн, Кулеба заявив:

"Коли є політична криза, перше, що робить дипломат, чиновник або будь-який член уряду - стає більш обережним у своїх рішеннях і заявах. Тому я впевнений, що Україні зараз потрібно дочекатися рішення внутрішньополітичної кризи в Сполучених Штатах", - сказав він.

На уточнююче питання про те, чи варто Україні чекати президентських виборів в США, віце-прем'єр відповів:

"Не можу прогнозувати, як американський політикум і суспільство вирішать цю кризу. Потрібно бути обережними, вести себе дуже збалансовано і чекати завершення кризи. Наша політика - не підливати масла у вогонь", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп може опублікувати стенограму другого розмови з Зеленським 12 листопада. Йдеться про розмову лідерів двох країн після перемоги Зеленського на президентських виборах.

Як повідомляло РБК-Україна, Трамп вважає розмову з Зеленським "хорошою", тому він збирається сам прочитати стенограму американському народу. Він допустив, що зачитає стенограму в прямому ефірі.