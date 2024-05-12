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Кулеба і Зеленська вперше відвідали Сербію

Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та перша леді України Олена Зеленська вперше відвідали Сербію з офіційним візитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, це перший візит високопоставленних українських чиновників до Сербії з початку повномасштабного вторгнення.

Зеленська разом із Кулебою вже оглянули Белград та середньовічну фортецю Калемегдан у супроводі першої леді Сербії Тамари Вучич.

Також Зеленська була присутня на підписанні угоди про співпрацю між університетами Белграда та Києва.

Reuters наголошує, що візит - це сигнал про те, що Сербія відходить від свого традиційного союзника Росії.

Позиція Сербії щодо війни в Україні

Зазначимо, що Сербія має неоднозначну позицію щодо війни Росії проти України. Зокрема, країна відмовляється передавати українським захисникам військову допомогу.

Але президент Сербії Александар Вучич неодноразово заявляв про те, що його країна не визнає "включення" окупованих територій України до складу Росії.

До речі, минулого року стало відомо, що Росія вербує для війни проти України сербів. Після цього Вучич закликав Москву перестати поповнювати лави своєї армії громадянами Сербії.

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СербіяДмитро КулебаОлена Зеленська