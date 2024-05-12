RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба и Зеленская впервые посетили Сербию

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Украины Елена Зеленская впервые посетили Сербию с официальным визитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, это первый визит высокопоставленных украинских чиновников в Сербию с начала полномасштабного вторжения. 

Зеленская вместе с Кулебой уже осмотрели Белград и средневековую крепость Калемегдан в сопровождении первой леди Сербии Тамары Вучич.

Также Зеленская присутствовала на подписании соглашения о сотрудничестве между университетами Белграда и Киева.

Reuters подчеркивает, что визит - это сигнал о том, что Сербия отходит от своего традиционного союзника России. 

Позиция Сербии по войне в Украине

Отметим, что Сербия имеет неоднозначную позицию насчет войны России против Украины. В частности, страна отказывается передавать украинским защитникам военную помощь.

Но, в то же время, президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял о том, что его страна не признает "включение" оккупированных территорий Украины в состав России.

К слову, в прошлом году стало известно, что Россия вербует для войны против Украины сербов. После этого Вучич призвал Москву перестать пополнять ряды своей армией гражданами Сербии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СербияДмитрий КулебаЕлена Зеленская