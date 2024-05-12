Кулеба и Зеленская впервые посетили Сербию

Как пишет издание, это первый визит высокопоставленных украинских чиновников в Сербию с начала полномасштабного вторжения.

Зеленская вместе с Кулебой уже осмотрели Белград и средневековую крепость Калемегдан в сопровождении первой леди Сербии Тамары Вучич.

Также Зеленская присутствовала на подписании соглашения о сотрудничестве между университетами Белграда и Киева.

Reuters подчеркивает, что визит - это сигнал о том, что Сербия отходит от своего традиционного союзника России.