Кулеба и Зеленская впервые посетили Сербию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и первая леди Украины Елена Зеленская впервые посетили Сербию с официальным визитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, это первый визит высокопоставленных украинских чиновников в Сербию с начала полномасштабного вторжения.
Зеленская вместе с Кулебой уже осмотрели Белград и средневековую крепость Калемегдан в сопровождении первой леди Сербии Тамары Вучич.
Также Зеленская присутствовала на подписании соглашения о сотрудничестве между университетами Белграда и Киева.
Reuters подчеркивает, что визит - это сигнал о том, что Сербия отходит от своего традиционного союзника России.
Отметим, что Сербия имеет неоднозначную позицию насчет войны России против Украины. В частности, страна отказывается передавать украинским защитникам военную помощь.
Но, в то же время, президент Сербии Александар Вучич неоднократно заявлял о том, что его страна не признает "включение" оккупированных территорий Украины в состав России.
К слову, в прошлом году стало известно, что Россия вербует для войны против Украины сербов. После этого Вучич призвал Москву перестать пополнять ряды своей армией гражданами Сербии.
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