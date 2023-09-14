Кулеба і глава МЗС Бразилії узгодили позиції напередодні Генасамблеї ООН

"Під час розмови ми з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою обговорили розвиток українсько-бразильських двосторонніх відносин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри також узгодили спільні позиції напередодні майбутнього тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Генасамблея ООН

Нагадаємо, ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський у вересні може вирушити в Нью-Йорк на Генеральну Асамблею ООН. Так він відстоюватиме свою "формулу миру".

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна визначила три пріоритетні питання, які буде підіймати в рамках Генасамблеї ООН. Вона відбудеться вже цього місяця.