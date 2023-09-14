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Кулеба і глава МЗС Бразилії узгодили позиції напередодні Генасамблеї ООН

Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Глава МЗС України Дмитро Кулеба сьогодні, 14 вересня, провів розмову зі своїм бразильським колегою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Кулеби у соціальній мережі X (нова назва Twitter).

"Під час розмови ми з міністром закордонних справ Бразилії Мауро Вієйрою обговорили розвиток українсько-бразильських двосторонніх відносин", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що міністри також узгодили спільні позиції напередодні майбутнього тижня високого рівня Генеральної Асамблеї ООН.

Генасамблея ООН

Нагадаємо, ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський у вересні може вирушити в Нью-Йорк на Генеральну Асамблею ООН. Так він відстоюватиме свою "формулу миру".

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна визначила три пріоритетні питання, які буде підіймати в рамках Генасамблеї ООН. Вона відбудеться вже цього місяця.

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