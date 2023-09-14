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Кулеба и глава МИД Бразилии согласовали позиции накануне Генассамблеи ООН

Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сегодня, 14 сентября, провел разговор со своим бразильским коллегой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы в социальной сети X (новое название Twitter).

"Во время разговора мы с министром иностранных дел Бразилии Мауро Виейрой обсудили развитие украинско-бразильских двусторонних отношений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры также согласовали общие позиции накануне предстоящей недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Генассамблея ООН

Напомним, мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский в сентябре может отправиться в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН. Так он будет отстаивать свою "формулу мира".

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина определила три приоритетных вопроса, которые будут подниматься в рамках Генассамблеи ООН. Она состоится уже в этом месяце.

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ООНМИД УкраиныБразилия