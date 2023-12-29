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Кулеба: я хотів би, щоб вибухи в Україні чули там, де пишуть про готовність РФ до переговорів

П'ятниця 29 грудня 2023 12:14
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Кулеба: я хотів би, щоб вибухи в Україні чули там, де пишуть про готовність РФ до переговорів Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Відповіддю міжнародної спільноти на масовані ракетні атаки Росії має стати безперервна фінансова та військова підтримка України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter (X) міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Міністр нагадав, що протягом ночі та ранку п’ятниці, 29 грудня, РФ застосувала понад сотню ракет і велику кількість безпілотників для атак по цивільній інфраструктурі України.

"Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні в усьому світі. У всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" чи нібито готовність Росії до "переговорів", - зазначив Кулеба.

За його словами, ці звуки - це те, що насправді хоче сказати Росія.

"Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", - наголосив глава МЗС.

Масована атака по Україні 29 грудня

Російські війська з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у низці регіонів: Києві, Харкові, Львові, Дніпрі, Одесі, Сумській та Черкаській областях.

Російські терористи випустили по Україні 158 ракет та дронів-камікадзе. Українська протиповітряна оборона збила понад 100 ворожих цілей.

У чотирьох великих містах України внаслідок атаки загорілися будинки.

Все, що відомо про масовану атаку на цю мить читайте у матеріалі РБК-Україна.

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