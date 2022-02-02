Кулеба и глава МИД Британии обсудили трехсторонний союз с Польшей

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс 2 февраля провели телефонный разговор. Главы МИД обсудили трехсторонний союз с Польшей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины .

"Дмитрий Кулеба и Элизабет Трасс скоординировали дальнейшие шаги по развитию трехстороннего формата сотрудничества Украина-Великобритания-Польша", - отмечено в релизе по итогам беседы.

Главы МИД также обсудили состояние переговорного процесса на всех существующих треках, в том числе по линии НАТО и ОБСЕ. Кулеба и Трасс договорились координировать позиции во время контактов Великобритании с Россией.

В ходе беседы также обсуждались шаги поддержки Украины со стороны Великобритании на фоне угрозы российской агрессии. Кулеба подчеркнул важность расширения санкций против России, чтобы Москва понимала последствия в случае полномасштабного вторжения на украинскую территорию.