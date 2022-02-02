Кулеба и глава МИД Британии обсудили трехсторонний союз с Польшей

Министры иностранных дел Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс 2 февраля провели телефонный разговор. Главы МИД обсудили трехсторонний союз с Польшей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
"Дмитрий Кулеба и Элизабет Трасс скоординировали дальнейшие шаги по развитию трехстороннего формата сотрудничества Украина-Великобритания-Польша", - отмечено в релизе по итогам беседы.
Главы МИД также обсудили состояние переговорного процесса на всех существующих треках, в том числе по линии НАТО и ОБСЕ. Кулеба и Трасс договорились координировать позиции во время контактов Великобритании с Россией.
В ходе беседы также обсуждались шаги поддержки Украины со стороны Великобритании на фоне угрозы российской агрессии. Кулеба подчеркнул важность расширения санкций против России, чтобы Москва понимала последствия в случае полномасштабного вторжения на украинскую территорию.
Напомним, 1 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил с визитом в Украину.
Отметим, в поездке его должна была сопровождать Лиз Трасс, однако она заразилась коронавирусом и ушла на самоизоляцию.