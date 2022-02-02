Кулеба і глава МЗС Британії обговорили тристоронній союз з Польщею

Міністри закордонних справ України і Великобританії Дмитро Кулеба і Ліз трас 2 лютого провели телефонну розмову. Глави МЗС обговорили тристоронній союз з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України .

"Дмитро Кулеба і Елізабет трас скоординували подальші кроки з розвитку тристороннього формату співпраці Україна-Великобританія-Польща", - зазначено в релізі за підсумками бесіди.

Глави МЗС також обговорили стан переговорного процесу на всіх існуючих треках, в тому числі по лінії НАТО і ОБСЄ. Кулеба і трас домовилися координувати позиції під час контактів Великобританії з Росією.

В ході бесіди також обговорювалися кроки підтримки України з боку Великобританії на тлі загрози російській агресії. Кулеба підкреслив важливість розширення санкцій проти Росії, щоб Москва розуміла наслідки у разі повномасштабного вторгнення на українську територію.