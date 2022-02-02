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Кулеба і глава МЗС Британії обговорили тристоронній союз з Польщею

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністри закордонних справ України і Великобританії Дмитро Кулеба і Ліз трас 2 лютого провели телефонну розмову. Глави МЗС обговорили тристоронній союз з Польщею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

"Дмитро Кулеба і Елізабет трас скоординували подальші кроки з розвитку тристороннього формату співпраці Україна-Великобританія-Польща", - зазначено в релізі за підсумками бесіди.

Глави МЗС також обговорили стан переговорного процесу на всіх існуючих треках, в тому числі по лінії НАТО і ОБСЄ. Кулеба і трас домовилися координувати позиції під час контактів Великобританії з Росією.

В ході бесіди також обговорювалися кроки підтримки України з боку Великобританії на тлі загрози російській агресії. Кулеба підкреслив важливість розширення санкцій проти Росії, щоб Москва розуміла наслідки у разі повномасштабного вторгнення на українську територію.

Нагадаємо, 1 лютого прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон відвідав з візитом в Україну.

Відзначимо, в поїздці його повинна була супроводжувати Ліз трас, однак вона заразилася коронавірусом і пішла на самоізоляцію.

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ВеликобританіяПольшаДмитро КулебаАльянс