Кулеба и глава МИД Британии обсудили поставки оружия и безопасность Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 апреля провел телефонные переговоры со своей британской коллегой Лиз Трасс. Главы МИД обсудили поставки оружия, нефтяное эмбарго и гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.