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Кулеба и глава МИД Британии обсудили поставки оружия и безопасность Украины

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 29 апреля провел телефонные переговоры со своей британской коллегой Лиз Трасс. Главы МИД обсудили поставки оружия, нефтяное эмбарго и гарантии безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"Кулеба и Трасс обсудили дальнейшие поставки оружия в Украину и договорились о необходимости скорейшего введения полного эмбарго на импорт российской нефти в Европу", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что полное эмбарго означает полную остановку поставок из России и должно распространяться на нефтяные смеси.

Главы МИД также обсудили вопросы гарантий безопасности для Украины.

Напомним, ранее Трасс заявила о необходимости вооружить Украину так, чтобы страна смогла освободить оккупированные территории, включая Крым и отдельные районы Донбасса.

Отметим, 28 апреля Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о введении ленд-лиза для Украины.

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