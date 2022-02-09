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Кулеба и глава дипломатии ЕС согласовали позиции по деэскалации на границе с Россией

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 9 февраля провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Стороны скоординировали позиции в переговорах с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кулебы.

"Провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем", - написал Кулеба.

По его словам, в ходе беседы были скоординированы позиции относительно деэскалации ситуации на границе с Россией после ряда встреч на высшем уровне и дискуссий в ЕС. Глава МИД отметил визит Борреля в США, переговоры президента Франции Эммануэля Макрона в Москве и Киеве.

"Принцип "никаких решений по Украине без Украины" остается незыблемым", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, переговоры президента Украины Владимира Зеленского и Макрона прошли 8 февраля.

Отметим, за день до визита в Киев Макрон встретился в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщало РБК-Украина, после визитов в Киев и Москву Макрон созвонился с президентом США Джо Байденом.

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ЕвросоюзДмитрий Кулеба