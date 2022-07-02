Кулеба и глава дипломатии ЕС обсудили работу над седьмым пакетом санкций против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Одной из тем разговора стали санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter .

Политики также обсудили будущие шаги Украины для вступления в ЕС и скоординировали позиции перед встречей министров иностранных дел группы G20.

"Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России, и мы над этим работаем", - добавил Кулеба.