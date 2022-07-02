Кулеба и глава дипломатии ЕС обсудили работу над седьмым пакетом санкций против России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Одной из тем разговора стали санкции против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.
Политики также обсудили будущие шаги Украины для вступления в ЕС и скоординировали позиции перед встречей министров иностранных дел группы G20.
"Мы оба согласны с необходимостью седьмого пакета санкций ЕС в отношении России, и мы над этим работаем", - добавил Кулеба.
Напомним, что в Евросоюзе начали подготовку к седьмому пакета санкций против России.
В то же время в Офисе президента отметили, что новые ограничения могут касаться газа и банковского сектора.
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