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Кулеба і глава дипломатії ЄС обговорили роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії

Фото: Жозеп Боррель та Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Однією з тем розмови стали санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.

Політики також обговорили майбутні кроки України для вступу в ЄС і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ групи G20.

"Ми обоє згодні з необхідністю сьомого пакета санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що в Євросоюзі почали підготовку до сьомого пакета санкцій проти Росії.

Водночас в Офісі президента зазначили, що нові обмеження можуть стосуватися газу та банківського сектору.

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