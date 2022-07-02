Кулеба і глава дипломатії ЄС обговорили роботу над сьомим пакетом санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем. Однією з тем розмови стали санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу в Twitter.
Політики також обговорили майбутні кроки України для вступу в ЄС і скоординували позиції перед зустріччю міністрів закордонних справ групи G20.
"Ми обоє згодні з необхідністю сьомого пакета санкцій ЄС щодо Росії, і ми над цим працюємо", - додав Кулеба.
Нагадаємо, що в Євросоюзі почали підготовку до сьомого пакета санкцій проти Росії.
Водночас в Офісі президента зазначили, що нові обмеження можуть стосуватися газу та банківського сектору.
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