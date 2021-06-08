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Кулеба в Германии: "Северный поток-2" раскалывает союзников

Автор: РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект "Северный поток-2" раскалывает союзников. Об этом он сообщил во время встречи с государственным секретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба очередной раз подчеркнул, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи Файхт и Кулеба обсудили укрепление энергетического партнерства между Украиной и Германии.

При этом отдельной темой разговора стали угрозы российского газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, накануне Блинкен рассказал, что США и Германия ведут переговоры о возможных компенсациях Украине после запуска "Северного потока". Вашингтон не хочет позволить России использовать транзит газа через Украину как оружие.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден все еще может остановить "Северный поток-2".

Кроме того, российский президент Владимир Путин заявлял, что Россия намерена использовать транзит через Украину и после запуска "Северного потока-2", но он добавил, что Россия не обязана всех кормить.

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Новости Украины Дмитрий КулебаСеверный поток-2