Кулеба в Германии: "Северный поток-2" раскалывает союзников

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект "Северный поток-2" раскалывает союзников. Об этом он сообщил во время встречи с государственным секретарем Министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба очередной раз подчеркнул, что этот проект не только подрывает энергетическую безопасность Украины и Европы, но и раскалывает союзников, поэтому Украина продолжает выступать против его запуска", - говорится в сообщении. Кроме того, в ходе встречи Файхт и Кулеба обсудили укрепление энергетического партнерства между Украиной и Германии. При этом отдельной темой разговора стали угрозы российского газопровода "Северный поток - 2".