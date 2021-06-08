Кулеба в Німеччині: "Північний потік-2" розколює союзників

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що проект "Північний потік-2" розколює союзників. Про це він повідомив під час зустрічі з Державним секретарем Міністерства економіки та енергетики Німеччини Андреасом Файхтом.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба черговий раз підкреслив, що цей проект не тільки підриває енергетичну безпеку України і Європи, а й розколює союзників, тому Україна продовжує виступати проти його запуску", - йдеться в повідомленні. Крім того, в ході зустрічі Файхт і Кулеба обговорили зміцнення енергетичного партнерства між Україною та Німеччиною. При цьому окремою темою розмови стали загрози російського газопроводу"Північний потік - 2".