Кулеба о гарантиях безопасности для Украины: нужна система, как в НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о гарантиях безопасности, которые необходимы для Украины. По его словам, это должна быть система, подобная к системе НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Кулебы.
Кулеба прокомментировал действия НАТО в отношении Украины во время российской военной агрессии.
"Это часть нашей политики - присоединиться к НАТО как полноценный член и получить гарантии безопасности в соответствии с Североатлантическим договором. Но это не случится ни в мгновение ока, ни в обозримом будущем. Мы видим из реакции НАТО как Альянса в отношении российской агрессии против Украины, что НАТО не готово действовать коллективно, остановить войну и защитить гражданских лиц от российских бомбардировок. Альянс делегировал это своим государствам-членам", - заявил он.
Глава МИД добавил, что Украине необходимы гарантии безопасности, как в НАТО, которые будут составлять целую систему, предоставленную постоянными членами Совбеза ООН, Турцией и всеми соседними странами.
"Потому возникает вопрос: как обеспечить безопасность Украины на отрезке между сейчас и присоединением к НАТО? Если мы сможем достичь соглашения, где будет предусмотрена аналогичная система гарантий безопасности для Украины, как в Североатлантическом договоре, которая будет предоставлена постоянными членами Совбеза ООН, Турцией, всеми нашими соседями - это то, что мы готовы обсуждать, в этом идея", - подчеркнул министр.
Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на переговорах с Дмитрием Кулебой он не собирался обсуждать прекращения огня в Украине.
Также Лавров считает, что переговоры Украины и России в Беларуси не приносят результатов.
В то же время Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не сможет прекратиться войну, если этого не захочет Россия.
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