Кулеба о гарантиях безопасности: страны должны решить, что могут дать Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что к российскому вторжению привел вакуум безопасности после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, но в последствии не смогла стать членом НАТО. Поэтому ведущие страны должны определиться с гарантиями безопасности для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.
"Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. Тогда мы стучались в дверь НАТО, но она так и не открылась. Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир обязан обеспечить безопасность Украины, и мы просим страны решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", - отметил он.
Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью РБК-Украина заявила, что Вашингтон готов обсуждать любые гарантии безопасности.
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