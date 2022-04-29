Кулеба про гарантії безпеки: країни мають вирішити, що можуть дати Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що до російського вторгнення привів вакуум безпеки після того, як Україна відмовилася від ядерної зброї, але згодом не змогла стати членом НАТО. Тому провідні країни мають визначитися із гарантіями безпеки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Україна відмовилася від ядерної зброї заради миру в усьому світі. Тоді ми стукалися у двері НАТО, але вона так і не відчинилася. Вакуум безпеки призвів до російської агресії. Світ зобов'язаний забезпечити безпеку України, і ми просимо країни вирішити, які гарантії безпеки вони готові надати", - зазначив він.