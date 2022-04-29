Кулеба о гарантиях безопасности: страны должны решить, что могут дать Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что к российскому вторжению привел вакуум безопасности после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, но в последствии не смогла стать членом НАТО. Поэтому ведущие страны должны определиться с гарантиями безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. Тогда мы стучались в дверь НАТО, но она так и не открылась. Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир обязан обеспечить безопасность Украины, и мы просим страны решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", - отметил он.