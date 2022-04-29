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Кулеба о гарантиях безопасности: страны должны решить, что могут дать Украине

Новина українською →
Киев, Пятница 29 апреля 2022 10:09
Кулеба о гарантиях безопасности: страны должны решить, что могут дать Украине Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что к российскому вторжению привел вакуум безопасности после того, как Украина отказалась от ядерного оружия, но в последствии не смогла стать членом НАТО. Поэтому ведущие страны должны определиться с гарантиями безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Украина отказалась от ядерного оружия ради мира во всем мире. Тогда мы стучались в дверь НАТО, но она так и не открылась. Вакуум безопасности привел к российской агрессии. Мир обязан обеспечить безопасность Украины, и мы просим страны решить, какие гарантии безопасности они готовы предоставить", - отметил он.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью РБК-Украина заявила, что Вашингтон готов обсуждать любые гарантии безопасности.

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Дмитрий Кулеба Гарантии безопасности
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