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Кулеба їде до Китаю: головна тема обговорень - припинення агресії РФ

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю. Його метою є проведення переговорів щодо двосторонніх відносин і шляхів до справедливого миру на тлі російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що 23-25 липня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить візит до Китаю на запрошення міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї.

Відомо, що у ході зустрічей і переговорів сторони проведуть обмін думками щодо актуального стану та перспектив розвитку двосторонніх відносин.

"Головною темою обговорень стане пошук шляхів припинення російської агресії та можливої ролі Китаю у досягненні сталого і справедливого миру", - йдеться в повідомленні.

Позиція КНР у війні Росії проти України

Нагадаємо, напередодні лідер КНР Сі Цзіньпін рішуче виступив проти критики Пекіна за тісні відносини з Росією під час війни в Україні.

Варто зауважити, що від початку війни в Україні Китай не засудив Росію і не запровадив санкції. Водночас Пекін зміцнив співпрацю з Москвою і почав продавати Кремлю ключові технології та продукцію подвійного призначення.

Нещодавно віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс заявив, що Китай постачає Росії продукцію подвійного призначення, необхідну для виробництва зброї.

Пізніше дії Китаю розкритикував держсекретар США Ентоні Блінкен. Він наголосив на питанні постачання продукції подвійного призначення російській оборонній промисловості.

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