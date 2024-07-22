Кулеба едет в Китай: главная тема обсуждений - прекращение агрессии РФ

Отмечается, что 23-25 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба совершит визит в Китай по приглашению министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

Известно, что в ходе встреч и переговоров стороны проведут обмен мнениями по актуальному состоянию и перспективам развития двусторонних отношений.

"Главной темой обсуждений станет поиск путей прекращения российской агрессии и возможной роли Китая в достижении устоявшегося и справедливого мира", - говорится в сообщении.