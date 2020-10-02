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Кулеба допускает перенос переговоров ТКГ из Минска

Автор: Инна Собора

Украина никогда не исключала возможность переноса переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) из Минска. Это может произойти на фоне недружественных заявлений Беларуси относительно Украины.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью BBC Украина.

По его словам, сейчас этот вопрос не является актуальным, так как из-за пандемии коронавируса встречи контактной группы проходят онлайн, а не в Минске.

"Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становиться позиции России в Беларуси, тем более неприемлемым становиться Минск как место для физических встреч", - отметил министр.

Ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук поддержал перенос переговоров из Минска в Австрию. Однако решение о переносе переговоров должна принимать ОБСЕ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что пока рано говорить о переносе переговоров ТКГ из Минска в другую страну.

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