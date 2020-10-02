ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавирус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба допускає перенесення переговорів ТКГ з Мінська

Автор: Инна Собора

Україна ніколи не виключала можливість перенесення переговорів Тристоронньої контактної групи з Мінська. Це може статися на фоні недружніх заяв Білорусі щодо України.

Популярні новини

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю BBC Україна.

За його словами, наразі це питання не є нагальним, тому що через пандемію коронавірусу зустрічі контактної групи проходять онлайн, а не в Мінську.

"Ми ніколи не виключали можливість перенесення перемовин з Мінська. Ми розуміємо, що чим більш недружніми будуть дії чи заяви Білорусі щодо України, чим сильнішими ставатимуть позиції Росії в Білорусі, тим більш неприйнятним ставатиме Мінськ як місце для фізичних зустрічей", - зазначив міністр.

Раніше голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук підтримав перенесення переговорів з Мінська в Австрію. Однак рішення про перенесення переговорів має ухвалювати ОБСЄ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголошував, що поки зарано говорити про перенесення переговорів ТКГ з Мінська до іншої країни.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України переговориКонтактная група