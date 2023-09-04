UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кулеба про допомогу Австрії: довела, що нейтральні країни здатні займати тверду позицію

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Австрія, своєю допомогою Україні довела, що нейтральні країни здатні займати тверду позицію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у зверненні до австрійського дипкорпусу, ставши почесним гостем конференції послів Австрії.

Кулеба подякував Австрії за надану після початку повномасштабного вторгнення РФ допомогу Україні, як фінансову, так і гуманітарну та енергетичну.

"З лютого 2022 року Австрія продемонструвала, що нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, він може бути активним, співчутливим та морально правильним. Австрія довела на власному прикладі, що нейтральні країни здатні займати тверду позицію. Щобільше, вони більше за інших зацікавлені у збереженні міжнародного права та порядку, захисті міжнародного миру та Статуту ООН", - сказав міністр.

Він також закликав австрійських дипломатів активно працювати разом з їхніми українськими колегами в країнах Азії та Південної Америки, та доносити правду про російську агресію.

Позиція Австрії

Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ.

Нещодавно Відень погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Тим часом повідомлялося, що наприкінці червня канцлер Австрії Карл Нехаммер зазначив, що країна хоче враховувати її нейтральний статус при обговоренні гарантій для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АвстріяДмитро КулебаВійна Росії проти України