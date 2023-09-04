Кулеба о помощи Австрии: доказала, что нейтральные страны способны занимать твердую позицию

Кулеба поблагодарил Австрию за оказанную после начала полномасштабного вторжения РФ помощь Украине, как финансовую, так и гуманитарную и энергетическую.

"С февраля 2022 года Австрия продемонстрировала, что нейтралитет не означает безразличие. Напротив, он может быть активным, сочувственным и морально правильным. Австрия доказала на собственном примере, что нейтральные страны способны занимать твердую позицию. Более того, они больше других заинтересованы в сохранении международного". права и порядка, защиты международного мира и Устава ООН", - сказал министр.

Он также призвал австрийских дипломатов активно работать вместе с их украинскими коллегами в странах Азии и Южной Америки и доносить правду о российской агрессии.

Позиция Австрии

Федеральное правительство Австрии, как и другие государства ЕС, оказывает Украине помощь на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии РФ.

Недавно Вена согласовала выделение Украине дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Между тем, сообщалось, что в конце июня канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что страна хочет учитывать ее нейтральный статус при обсуждении гарантий для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.