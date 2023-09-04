Кулеба про допомогу Австрії: довела, що нейтральні країни здатні займати тверду позицію

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у зверненні до австрійського дипкорпусу, ставши почесним гостем конференції послів Австрії.

Кулеба подякував Австрії за надану після початку повномасштабного вторгнення РФ допомогу Україні, як фінансову, так і гуманітарну та енергетичну.

"З лютого 2022 року Австрія продемонструвала, що нейтралітет не означає байдужість. Навпаки, він може бути активним, співчутливим та морально правильним. Австрія довела на власному прикладі, що нейтральні країни здатні займати тверду позицію. Щобільше, вони більше за інших зацікавлені у збереженні міжнародного права та порядку, захисті міжнародного миру та Статуту ООН", - сказав міністр.

Він також закликав австрійських дипломатів активно працювати разом з їхніми українськими колегами в країнах Азії та Південної Америки, та доносити правду про російську агресію.

Позиція Австрії

Федеральний уряд Австрії, як і інші держави ЄС, надає Україні допомогу на тлі триваючої повномасштабної військової агресії РФ.

Нещодавно Відень погодив виділення Україні додаткових 18 мільйонів євро для допомоги українцям, які постраждали внаслідок російської агресії.

Тим часом повідомлялося, що наприкінці червня канцлер Австрії Карл Нехаммер зазначив, що країна хоче враховувати її нейтральний статус при обговоренні гарантій для України.

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