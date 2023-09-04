ua en ru
Вт, 05 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба о помощи Австрии: доказала, что нейтральные страны способны занимать твердую позицию

Понедельник 04 сентября 2023 22:08
UA EN RU
Кулеба о помощи Австрии: доказала, что нейтральные страны способны занимать твердую позицию Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Австрия, с помощью которой Украина доказала, что нейтральные страны способны занимать твердую позицию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в обращении к австрийскому дипкорпусу, став почетным гостем конференции послов Австрии.

Кулеба поблагодарил Австрию за оказанную после начала полномасштабного вторжения РФ помощь Украине, как финансовую, так и гуманитарную и энергетическую.

"С февраля 2022 года Австрия продемонстрировала, что нейтралитет не означает безразличие. Напротив, он может быть активным, сочувственным и морально правильным. Австрия доказала на собственном примере, что нейтральные страны способны занимать твердую позицию. Более того, они больше других заинтересованы в сохранении международного". права и порядка, защиты международного мира и Устава ООН", - сказал министр.

Он также призвал австрийских дипломатов активно работать вместе с их украинскими коллегами в странах Азии и Южной Америки и доносить правду о российской агрессии.

Позиция Австрии

Федеральное правительство Австрии, как и другие государства ЕС, оказывает Украине помощь на фоне продолжающейся полномасштабной военной агрессии РФ.

Недавно Вена согласовала выделение Украине дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии.

Между тем, сообщалось, что в конце июня канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что страна хочет учитывать ее нейтральный статус при обсуждении гарантий для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия Дмитрий Кулеба Война России против Украины
NEWS
Министр большой войны. Чем запомнился Резников в Минобороны в самое тяжелое для Украины время
Министр большой войны. Чем запомнился Резников в Минобороны в самое тяжелое для Украины время
DAILY
Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Россия "ворует" у Запада технологии и детали для оружия. Что может остановить "схемы" импорта