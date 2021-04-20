Кулеба о Донбассе: лишь Москва занимается эскалацией, Украина не несет ответственность

"Москва должна слышать из каждого угла, что это не две стороны - Украина и Россия - которые несут ответственность за эскалацию. Это только Москва масштабно наращивает военную силу, только Москва занимается эскалацией", - заявил министр.

Он подчеркнул, что цена предотвращения дальнейшей эскалации со стороны РФ всегда будет меньшей, чем цена ее остановки и смягчения ее последствий.

"Надеюсь, наши друзья и партнеры это понимают", - добавил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что никакие переговоры за спиной Франции, Германии, США не ведутся.

"Мы не ведем переговоры вне существующих форматов", - сказал министр и отметил, что мирное решение основывается на минских договоренностях и переговорах в формате ТКГ и нормандской четверки.