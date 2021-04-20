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Кулеба о Донбассе: лишь Москва занимается эскалацией, Украина не несет ответственность

Автор: Милан Лелич, Юлия Струк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что лишь Москва занимается эскалацией на Донбассе. Это ответственность исключительно России, а не Украины и РФ.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Москва должна слышать из каждого угла, что это не две стороны - Украина и Россия - которые несут ответственность за эскалацию. Это только Москва масштабно наращивает военную силу, только Москва занимается эскалацией", - заявил министр.

Он подчеркнул, что цена предотвращения дальнейшей эскалации со стороны РФ всегда будет меньшей, чем цена ее остановки и смягчения ее последствий.

"Надеюсь, наши друзья и партнеры это понимают", - добавил глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что никакие переговоры за спиной Франции, Германии, США не ведутся.

"Мы не ведем переговоры вне существующих форматов", - сказал министр и отметил, что мирное решение основывается на минских договоренностях и переговорах в формате ТКГ и нормандской четверки.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что результаты встречи политических советников "нормандской четверки" 19 апреля дают основания считать, что не будет полномасштабного вторжения РФ в Украину. Москва продолжает "играть мышцами".

Как писало РБК-Украина, группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии заявление о провокациях РФ и эскалации военных действий против Украины. В нем отмечается срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины.

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Новости Украины Российская ФедерацияДонбассДмитрий Кулебаэскалация
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