Кулеба о Донбассе: лишь Москва занимается эскалацией, Украина не несет ответственность

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что лишь Москва занимается эскалацией на Донбассе. Это ответственность исключительно России, а не Украины и РФ.
Об этом он сказал в ходе брифинга.
"Москва должна слышать из каждого угла, что это не две стороны - Украина и Россия - которые несут ответственность за эскалацию. Это только Москва масштабно наращивает военную силу, только Москва занимается эскалацией", - заявил министр.
Он подчеркнул, что цена предотвращения дальнейшей эскалации со стороны РФ всегда будет меньшей, чем цена ее остановки и смягчения ее последствий.
"Надеюсь, наши друзья и партнеры это понимают", - добавил глава МИД.
Кулеба подчеркнул, что никакие переговоры за спиной Франции, Германии, США не ведутся.
"Мы не ведем переговоры вне существующих форматов", - сказал министр и отметил, что мирное решение основывается на минских договоренностях и переговорах в формате ТКГ и нормандской четверки.
Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что результаты встречи политических советников "нормандской четверки" 19 апреля дают основания считать, что не будет полномасштабного вторжения РФ в Украину. Москва продолжает "играть мышцами".
Как писало РБК-Украина, группа парламентариев ПАСЕ распространила среди делегатов сессии заявление о провокациях РФ и эскалации военных действий против Украины. В нем отмечается срыв мирных усилий по урегулированию ситуации на востоке Украины.