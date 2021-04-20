Кулеба про Донбас: лише Москва займається ескалацією, Україна не несе відповідальність

"Москва повинна чути з кожного кута, що це не дві сторони - Україна і Росія - які несуть відповідальність за ескалацію. Це тільки Москва масштабно нарощує військову силу, тільки Москва займається ескалацією", - заявив міністр.

Він підкреслив, що ціна запобігання подальшої ескалації з боку РФ завжди буде меншою, ніж ціна її зупинки і пом'якшення її наслідків.

"Сподіваюся, наші друзі і партнери це розуміють", - додав глава МЗС.

Кулеба підкреслив, що ніякі переговори за спиною Франції, Німеччини, США не ведуться.

"Ми не ведемо переговори поза існуючими форматами", - сказав міністр і відзначив, що мирне рішення ґрунтується на мінських домовленостях і переговорах у форматі ТКГ і нормандської четвірки.