RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба про Донбас: лише Москва займається ескалацією, Україна не несе відповідальність

Автор: Мілан Лєліч, Юлія Струк

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що лише Москва займається ескалацією на Донбасі. Це відповідальність винятково Росії, а не України і РФ.

Про це він сказав у ході брифінгу.

"Москва повинна чути з кожного кута, що це не дві сторони - Україна і Росія - які несуть відповідальність за ескалацію. Це тільки Москва масштабно нарощує військову силу, тільки Москва займається ескалацією", - заявив міністр.

Він підкреслив, що ціна запобігання подальшої ескалації з боку РФ завжди буде меншою, ніж ціна її зупинки і пом'якшення її наслідків.

"Сподіваюся, наші друзі і партнери це розуміють", - додав глава МЗС.

Кулеба підкреслив, що ніякі переговори за спиною Франції, Німеччини, США не ведуться.

"Ми не ведемо переговори поза існуючими форматами", - сказав міністр і відзначив, що мирне рішення ґрунтується на мінських домовленостях і переговорах у форматі ТКГ і нормандської четвірки.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив, що результати зустрічі політичних радників "нормандської четвірки" 19 квітня дають підстави вважати, що не буде повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Москва продовжує "грати м'язами".

Як писало РБК-Україна, група парламентаріїв ПАРЄ розповсюдила серед делегатів сесії заяву про провокації РФ і ескалації військових дій проти України. У ній наголошується на зриві мирних зусиль з врегулювання ситуації на сході України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Російська ФедераціяДонбасДмитро Кулебаэскалация
Читайте також
На Донбасі бойовики підсилюють вербування місцевого населення на військову службу
Підриває стабільність. У ПАРЄ закликали Росію припинити ескалацію на Донбасі
Прогноз погоди