ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Кулеба и Чапутович обсудили приезд в Польшу украинских заробитчан

Новости » Политика     07.05.2020 - 23:14
Кулеба и Чапутович обсудили приезд в Польшу украинских заробитчан
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Также министры обсудили восстановление польских консульств в Украине и вопросы противодействия COVID-19

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович провели телефонный разговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Польши.

Министры, в частности, обсудили приезд в Польшу сезонных работников, восстановление польских консульств в Украине и вопросы противодействия коронавирусу COVID-19.

Также главы МИД двух стран подтвердили свою поддержку для дальнейшего развития Восточного партнерства перед саммитом ЕС-СП в июне.

Как сообщили в украинском МИД, Кулеба и Чапутович уделили особое внимание подготовке к предстоящему саммиту Восточного партнерства, а также обсудили взаимодействие в рамках повестки дня Украина - Европейский союз. Чапутович заверил в неизменной поддержке Польшей европейского и евроатлантического выбора нашего государства, подтвердил необходимость сохранения санкций ЕС против России.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров готов отправить на заработки в Финляндию 15 тысяч украинцев. Среди прочего, Кабмин поможет организовать необходимое количество авиарейсов.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин уже получил соответствующие запросы на трудоустройство украинцев за рубежом из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии. Кроме того, планируется масштабная отправка украинских заробитчан в Израиль, где на них ждут более 40 работодателей.

Катар рассмотрит ряд инвестиционных проектов в Украине Украина и Польша обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства
Новости Украины ПольшамиграцияДмитрий Кулеба
News
On Top