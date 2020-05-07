Кулеба и Чапутович обсудили приезд в Польшу украинских заробитчан

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Также министры обсудили восстановление польских консульств в Украине и вопросы противодействия COVID-19

Министры иностранных дел Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Яцек Чапутович провели телефонный разговор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Польши.

Министры, в частности, обсудили приезд в Польшу сезонных работников, восстановление польских консульств в Украине и вопросы противодействия коронавирусу COVID-19.

Также главы МИД двух стран подтвердили свою поддержку для дальнейшего развития Восточного партнерства перед саммитом ЕС-СП в июне.

Как сообщили в украинском МИД, Кулеба и Чапутович уделили особое внимание подготовке к предстоящему саммиту Восточного партнерства, а также обсудили взаимодействие в рамках повестки дня Украина - Европейский союз. Чапутович заверил в неизменной поддержке Польшей европейского и евроатлантического выбора нашего государства, подтвердил необходимость сохранения санкций ЕС против России.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров готов отправить на заработки в Финляндию 15 тысяч украинцев. Среди прочего, Кабмин поможет организовать необходимое количество авиарейсов.

Также РБК-Украина писало, что Кабмин уже получил соответствующие запросы на трудоустройство украинцев за рубежом из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии. Кроме того, планируется масштабная отправка украинских заробитчан в Израиль, где на них ждут более 40 работодателей.