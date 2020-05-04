Кабмин готов отправить на заработки в Финляндию 15 тыс. украинцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди прочего, Кабмин поможет организовать необходимое количество авиарейсов

Правительство поможет украинским заробитчанам выехать в Финляндию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам посла Финляндии Пяйви Лайне, в стране существует острая нехватка рабочей силы для сезонных работ. Она добавила, что финские фермеры готовы трудоустроить 15 тыс. украинцев.

"Украинские работники зарекомендовали себя очень хорошо. Они ответственные, порядочные, трудолюбивые и мы будем рады возможности вновь привлечь их к работе в сельском и лесном хозяйстве и других сферах", - сообщила Лайне.

В свою очередь, вице-премьер-министр Вадим Пристайко заверил, что Украина поможет украинским заробитчанам выехать в Финляндию, в частности, поможет с организацией необходимого количества авиарейсов.

"Конечно, безопасность при этом является наивысшим приоритетом. Поэтому неизменным остается условие для работодателей для легального трудоустройства украинских работников, обеспечение качественной медицинской страховки, проведение обсервации", - отметил Пристайко.

Кабмин уже получил соответствующие запросы на трудоустройство украинцев за рубежом из Австрии, Финляндии, Дании, Норвегии. Кроме того, планируется масштабная отправка украинских заробитчан в Израиль, где на них ждут более 40 работодателей.

Ранее в Министерстве иностранных дел заявили, что одним из главных условий для трудоустройства украинцев за границей в условиях пандемии является обеспечение их качественным медицинским страхованием. Также в правительстве заявили, что позволят осуществлять перевозки украинцев чартерными рейсами.