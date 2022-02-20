Кулеба о Будапештском меморандуме: отказ РФ от консультаций не должен влиять на других

"Мы ничего не делаем ради эффектности…, только ради эффективности. Нам нужны эффективные международные механизмы гарантирования безопасности нашей страны, и мы будем над этим работать. И нужно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем искренне и с добрыми намерениями", - отметил Кулеба.

По его словам, в ближайшее время Украина обратится ко всем странам-гарантам с призывом провести консультации.

"Но не просто провести консультации, а выйти с конкретными решениями о шагах, которые будут применены для гарантирования безопасности Украины. На этом этапе могу добавить один элемент - отказ Российской Федерации от таких консультаций не должен влиять на решение других стран-гарантов об участии в консультациях. Эти гарантии безопасности давались Украине в 1994 году не от группы стран, а от каждой страны индивидуально", - добавил Кулеба.

В то же время он выразил надежду на то, что Москва подтвердит участие в этих консультациях.