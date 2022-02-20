ru ua
Вс, 20 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Кулеба о Будапештском меморандуме: отказ РФ от консультаций не должен влиять на других

Новина українською →
Мюнхен, Воскресенье 20 февраля 2022 14:45
Кулеба о Будапештском меморандуме: отказ РФ от консультаций не должен влиять на других Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: Юлия Бойко

Возможный отказ Российской Федерации от участия в инициированных Украиной консультаций стран-участниц Будапештского меморандума не должен влиять на решение других гарантов. Киев намерен проверить, работает ли созданная этим меморандумом система безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мы ничего не делаем ради эффектности…, только ради эффективности. Нам нужны эффективные международные механизмы гарантирования безопасности нашей страны, и мы будем над этим работать. И нужно сейчас проверить, работает ли система безопасности, созданная Будапештским меморандумом и связанными с ним решениями, или не работает. Мы это сделаем искренне и с добрыми намерениями", - отметил Кулеба.

По его словам, в ближайшее время Украина обратится ко всем странам-гарантам с призывом провести консультации.

"Но не просто провести консультации, а выйти с конкретными решениями о шагах, которые будут применены для гарантирования безопасности Украины. На этом этапе могу добавить один элемент - отказ Российской Федерации от таких консультаций не должен влиять на решение других стран-гарантов об участии в консультациях. Эти гарантии безопасности давались Украине в 1994 году не от группы стран, а от каждой страны индивидуально", - добавил Кулеба.

В то же время он выразил надежду на то, что Москва подтвердит участие в этих консультациях.

Напомним, накануне на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума.

Подробнее об этом документе читайте в материале "Основан на отказе Украины от ядерного оружия. В чем суть Будапештского меморандума".

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Дмитрий Кулеба Будапешт
NEWS
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
Эскалация, эвакуация, обстрелы. Что происходит на Донбассе 19 февраля (обновляется)
DAILY
Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Старые новые лица. Каких политиков украинцы хотят видеть у власти