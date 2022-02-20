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Кулеба про Будапештський меморандум: відмова РФ від консультацій не має впливати на інших

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Мюнхен, Неділя 20 лютого 2022 14:45
Кулеба про Будапештський меморандум: відмова РФ від консультацій не має впливати на інших Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Можлива відмова Російської Федерації від участі в ініційованих Україною консультацій країн-учасниць Будапештського меморандуму не має впливати на рішення інших гарантів. Київ має намір перевірити, чи працює створена цим меморандумом система безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Ми нічого не робимо заради ефектності..., тільки заради ефективності. Нам потрібні ефективні міжнародні механізми гарантування безпеки нашої країни, і ми будемо над цим працювати. І потрібно зараз перевірити, чи працює система безпеки, створена Будапештським меморандумом і пов'язаними з ним рішеннями, чи не працює. Ми це зробимо щиро і з добрими намірами", - зазначив Кулеба.

За його словами, найближчим часом Україна звернеться до всіх країн-гарантів із закликом провести консультації.

"Але не просто провести консультації, а вийти з конкретними рішеннями про кроки, які будуть застосовані для гарантування безпеки України. На цьому етапі можу додати один елемент - відмова Російської Федерації від таких консультацій не повинна впливати на рішення інших країн-гарантів про участь у консультаціях. Ці гарантії безпеки давалися Україні в 1994 році не від групи країн, а від кожної країни індивідуально", - додав Кулеба.

У той же час він висловив надію на те, що Москва підтвердить участь у цих консультаціях.

Нагадаємо, напередодні на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський ініціював консультації з приводу Будапештського меморандуму.

Детальніше про цей документ читайте в матеріалі "Заснований на відмові України від ядерної зброї. У чому суть Будапештського меморандуму".

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Російська Федерація Дмитро Кулеба Будапешт
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