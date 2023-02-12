Кулеба про бойові літаки для України: я не чув критичних контраргументів

Під час нещодавньої поїздки українського президента Володимира Зеленського за кордон, жодна з країн, які він відвідав не надала критичних контраргументів проти того, щоб Україна отримала бойові літаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.
За словами Кулеби, для отримання винищувачів, ще треба проробити багато роботи, проте жоден з українських партнерів наразі не надав критичних контраргументів проти цього.
"Ані в Лондоні, ані в Парижі, ані в Брюсселі, а не бачив якихось критичних контраргументів проти того, щоб Україна отримала бойові літаки", - наголосив міністр.
Нагадаємо, сьогодні заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник різко відреагував на відмову Німеччини надати Україні винищувачі.
Варто зазначити, що президент Володимир Зеленський під час своєї закордонної поїздки заявив про символи нової коаліції - коаліції літаків - і наголосив, що Україні потрібна авіація від партнерів. Втім, поки питання передачі авіації перебуває на рівні перемовин.
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