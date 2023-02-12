Кулеба про бойові літаки для України: я не чув критичних контраргументів

Під час нещодавньої поїздки українського президента Володимира Зеленського за кордон, жодна з країн, які він відвідав не надала критичних контраргументів проти того, щоб Україна отримала бойові літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону .

За словами Кулеби, для отримання винищувачів, ще треба проробити багато роботи, проте жоден з українських партнерів наразі не надав критичних контраргументів проти цього.

"Ані в Лондоні, ані в Парижі, ані в Брюсселі, а не бачив якихось критичних контраргументів проти того, щоб Україна отримала бойові літаки", - наголосив міністр.