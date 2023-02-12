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Кулеба о боевых самолетах для Украины: я не слышал критических контраргументов

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (GettyImage)
Автор: Карина Левицкая

Во время недавней поездки украинского президента Владимира Зеленского за границу ни одна из стран, которые он посетил, не предоставила критических контраргументов против того, чтобы Украина получила боевые самолеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в эфире телемарафона.

По словам Кулебы, для получения истребителей еще предстоит проделать много работы, однако ни один из украинских партнеров пока не предоставил критических контраргументов против этого.

"Ни в Лондоне, ни в Париже, ни в Брюсселе, а не видел каких-либо критических контраргументов против того, чтобы Украина получила боевые самолеты", - подчеркнул министр.

Напомним, сегодня замминистра иностранных дел Андрей Мельник резко отреагировал на отказ Германии предоставить Украине истребители.

Стоит отметить, что президент Владимир Зеленский во время своей заграничной поездки заявил о символах новой коалиции - коалиции самолетов - и подчеркнул, что Украине нужна авиация от партнеров. Впрочем, пока вопрос передачи авиации находится на уровне переговоров.

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Дмитрий КулебаМинистр иностранных делВойна России против Украины