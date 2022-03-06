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Кулеба о блокировке Visa и Mastercard в РФ: у них остались лазейки для работы

Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал блокировку платежных систем Visa и Mastercard в России. Он заявил, что есть лазейки для их работы на территории страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД.

"Вчера мы все услышали из объявления от компаний Visa и Mastercard о прекращении работы с Россией. Но вынужден сказать, что некоторые лазейки для работы все-таки остались. Поэтому нужно продолжить кому-то взаимодействовать, а кому-то давить на Visa и Mastercard для того, чтобы они полностью прервали любые бизнес-связи с российским рынком", - заявил Дмитрий Кулеба.

Ранее мы сообщали, что карты Visa и Mastercard, выпущенные в России, в ближайшие дни перестанут работать в других странах.

Также стало известно, что Visa и Mastercard заблокировали доступ к платежной системе нескольким российским банкам.

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