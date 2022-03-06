Кулеба про блокування Visa та Mastercard в РФ: у них залишилися лазівки для роботи

Міністр іноземних справ Дмитро Кулеба прокоментував блокування платіжних систем Visa та Mastercard в Росії. Він заявив, що є лазівки для їх роботи на території країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг очільника МЗС.

"Вчора ми всі почули з оголошення від компаній Visa та Mastercard про припинення роботи з Росією. Але вимушений сказати, що деякі лазівки для роботи все-таки залишилися. Тому потрібно продовжити комусь взаємодіяти, а комусь тиснути на Visa та Mastercard для того, аби вони повністю перервали будь-які бізнес-зв'язки з російським ринком", - заявив Дмитро Кулеба.

Раніше ми повідомляли, що карти Visa і Mastercard, випущені в Росії, найближчими днями перестануть працювати в інших країнах.

Також стало відомо, що Visa і Mastercard заблокували доступ до платіжної системи декільком російським банкам.

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